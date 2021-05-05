شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يعقد اجتماعا في مارب مع قيادتي وزارة الدفاع وهيئة الأركان والقيادات العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في محافظة مأرب، اجتماعا ضم قيادتي وزارة وهيئة الأركان العامة وعدد من القيادات العسكرية ومحافظي المحافظات، لمناقشة الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال، والدعم والاسناد الحكومي والشعبي المستمر لهذه المعركة المصيرية حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.



واطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي ضم وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، على تقارير حول احوال المقاتلين من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل الذين يسطرون ملاحم اسطورية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في أطراف مأرب، وأكد دعم الحكومة الكامل وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لكل الاحتياجات والمتطلبات العاجلة لدعم هذا الصمود والمعركة المصيرية حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب بإسناد من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

واستعرض الاجتماع، عدد من التقارير حول الأوضاع في مختلف جبهات القتال والدعم والاسناد اللوجستي المطلوب بشكل عاجل، إضافة موازين المعارك في الميدان وتحولها من الدفاع الى الهجوم خاصة غربي مارب، وكذا أوضاع الجبهات في الضالع والجوف والبيضاء وتعز وغيرها.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، خلال الاجتماع ان هذه الزيارة الى محافظة مأرب هي للوقوف ومساندة إخواننا وابنائنا من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقبائل والشعب اليمني الذين يسطرون اروع الملاحم ويضحون بالأرواح والابناء وكل ما هو غالي ونفيس للحفاظ على الجمهورية وحماية الدولة من مليشيا الحوثي الانقلابية.. وقال " جئنا للاطلاع بشكل مباشر على سير المعركة والاستماع الى تقديرات القيادات العسكرية، والنظر في الدعم المطلوب من الحكومة لإسناد السلطة المحلية في جهودها لخدمة اهالي وابناء المحافظة، والقيادة العسكرية في معركة اليمن الكبيرة".

وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته الكاملة في ان مأرب ستنتصر اليوم كما انتصرت للجمهورية في ٦٢ وفي ٢٠١٥م عقب انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية واجتياحها للعاصمة وعدد من المحافظات.

وأضاف "مارب اليوم مدينة تمثل روح اليمن، لجأ اليها كل خائف ومضطر بسبب همجية واجرام مليشيا الحوثي وداعميها من نظام الملالي في طهران، فأمنتهم وتحملت كل الاعباء المترتبة عن هذه الزيادة السكانية المفاجئة، وبحكمة ابناءها ها هي اليوم نموذج نفخر فيه".

وأوضح ان ما تُقدم عليه مليشيا الحوثي على اعتاب مارب هو انتحار، ولا أمل لها في مأرب او في غيرها من محافظات اليمن.

وشدد رئيس الوزراء على ان معركتنا ليست مأرب، بل هي معركة استعادة الدولة وتحرير صنعاء وذمار واب وريمه والحديدة، معركتنا هي الجمهورية والمواطنة المتساوية والحقوق والحريات، ولذا قضيتنا عادلة وتضحياتنا مشرفة، وسننتصر حتما.. وقال "من اجل هذا المبدأ قدمنا خيرة الشهداء من القيادات والضباط وصف الضباط ورجال القبائل وأبناء الشعب اليمني".

وأشار الى ان دعم صمود مارب والجيش الوطني والقبائل هي أولى أولويات الحكومة والدولة بإمكانياتها المتاحة مسخرة من اجل ذلك.. وأضاف " مأرب وحدت اليمنيين بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم، ويدافع عنها كل ابناء اليمن من صعدة الى المهرة، اليوم عدن والضالع والمهرة وسقطرى وحضرموت وتعز كلها مع مأرب، دعوات اخواننا واخواتنا وابنائنا وبناتنا المقهورين في مناطق ظلم وبغي مليشيا الحوثي الاجرامية كلها لمأرب، ولمارب في عنق كل يمني دين".

وأوضح الدكتور معين عبدالملك، ان مليشيا الحوثي حاولت القضاء على الحكومة فور وصولها لمطار عدن، لخلق حالة من الفوضى وارباك الصف، لكن شاء الله ان ينقذها، وستعمل من عدن ومن كل محافظة يمنية لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

ووجه رئيس الوزراء عدد من الرسائل من محافظة مارب أولها للمجتمع الدولي قائلا "تحركتم للسلام واستجبنا له وها انتم تشاهدون تعنت المليشيات ولا مبالاتها، ونحن لا نستجدي سلام يؤسس لدولة هشة وعنصرية على نموذج ايران ومليشياتها في دول المنطقة، اليمن وتضحيات الابطال لا يليق به الا سلام عادل يستعيد الجمهورية ويؤسس لدولة القانون والديمقراطية والمواطنة العادلة".

وعبر رئيس الوزراء عن الشكر والامتنان للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة مملكة الحزم والعزم، على دعمهم لمارب خاصة واليمن بشكل عام، وتضحياتهم الجسام في معركة العرب كل العرب ضد مشروع ايران التخريبي في المنطقة واذنابها من مليشيا الحوثي الاجرامية.. موجها التحية لكل الابطال الميامين من قيادات وصف وضباط وافراد ورجال القبائل والمقاومة والشعب اليمني في مختلف ميادين الشرف والدفاع عن الجمهورية.

ووجه رئيس الوزراء وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة بالتركيز على تنظيم الجيش كأساس مهم في سياق المعركة.. مؤكدا أهمية دعم الدعوة للتعبئة العامة وتعزيز دور التوجيه المعنوي.

وتحدث وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وعدد من القيادات العسكرية في الاجتماع، حيث اطلعوا رئيس الوزراء على مختلف المستجدات في ميادين البطولة والحرية والكرامة، مؤكدين ان معنويات الابطال تعانق السماء وعازمون واكثر إصرارا على استكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة والحفاظ على النظام الجمهوري.

حضر الاجتماع وزيري الصناعة والتجارة الدكتور محمد الاشول والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ومحافظي محافظات مأرب اللواء سلطان العرادة، والجوف اللواء امين العكيمي وصنعاء اللواء عبدالقوي شريف، والبيضاء اللواء ناصر السوادي، وريمة محمد الحوري.