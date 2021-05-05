مناقشة خطة وبرامج منظمة رعاية الأطفال بمحافظة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ تعز نبيل شمسان اليوم مع المدير القطري لمنظمة رعاية الاطفال اكزافير جوبرت وفريق المنظمة في المحافظة مهام المنظمة وتزويدها بخطة الاحتياجات لتمكينها من تنفيذ برامجها بيسر لخدمة الطفولة في المحافظة.



وفي اللقاء أشاد المحافظ بالادوار والانشطة التي تنفذها المنظمة كونها الوحيدة المهتمة برعاية الأطفال.. معتبرا أن فتح مكتب لها يعد خطوة متقدمة للمنظمة للاطلاع وتلبية الاحتياجات التي تتعلق بالاطفال وتخفيف معاناتهم.

من جانبه أكد المدير القطري للمنظمة أن المنظمة لديها خطة لتغطية كثير من القضايا والبرامج على مدى ثلاث سنوات وأن تعز تحتل الاولوية بما في ذلك تنفيذ الالتزامات بشكل طارئ وبسلاسة.

فيما استعرض مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل خطة المحافظة للاحتياجات الطارئة والمستدامة فيما تطرق مدير مكتب الصحة لامكانية دعم مستشفى الامومة والطفولة" السويدي " كونه المستشفى الوحيد لرعاية الطفولة والامومة بالمحافظة.