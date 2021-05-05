وزير الداخلية يتفقد معسكر قوات الأمن الخاصة بوادي وصحراء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ومعه قائد قوات الامن الخاصة بوزارة الداخلية العميد يحيى اليسري اليوم بسيئون معسكر قوات الامن الخاصة بوادي وصحراء حضرموت.



واطلع الوزير حيدان من مساعد مدير الامن لشؤون الامن قائد فرع قوات الامن الخاصة العميد علي الغريري على احتياجات ومتطلبات القوات والجهود التي تقدمها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

وأشار الوزير حيدان خلال كلمه ألقاها لضباط وصف ضباط وجنود قوات الأمن الخاصة بأن صمودهم وبقائهم رمز من رموز بقاء الدولة..مشيدا بالتناغم الوطني التي تمتاز بها القوات في الحفاظ على أمن الوادي والصحراء.. ووجه بصرف مكافئه واستحقاقات لمنتسبي فرع قوات الأمن الخاصة نظير جهودهم في القيام بواجباتهم الأمنية.