المشتركة تفشل هجوماً حوثياً في مريس بالضالع وتكبدهم خسائرا بشرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

الخليج 365 ـ الضالع

أفشلت القوات المشتركة هجوما لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا في جبهة مريس، على المحور الشمالي لمحافظة الضالع، (جنوبي اليمن).



وقال مصدر عسكري إن القوات المشتركة احبطت هجوما نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية في وقت متأخر مساء الاثنين، باتجاه مواقعهم في قطاع الزيلة بجبهة مريس، شمالي مديرية قعطبة.

واوضح المصدر، أن مجاميع تابعة لمليشيا الحوثي الارهابية حاولت التسلل باتجاه مواقعهم إلا ان يقظة ابطال القوات المشتركة انقضت عليهم واوقعت بين اوساطهم عدد من القتلى والجرحى قبل ان يلوذ البقية بالفرار.

ولجأت المليشيا إلى الدفع بعناصرها لشن هجمات متعددة في مختلف الجبهات علّها ان تظفر بانتصار يستعيد الثقة لعناصرها الذين توالت هزائمهم وتضاعفت خسائرهم