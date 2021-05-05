حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص

حذر المركز اليمني للأرصاد الجوية، المواطنين من تدفق السيول في المرتفعات الجبلية في عدد من المحافظات اليمنية خلال ال 24 ساعة القادمة.



وتوقع المركز في النشرة اليومية، على صفحته في الفيسبوك، هطول أمطار متفاوتة الشدة، مصحوبة بالعواصف الرعدية على سلسلة المرتفعات الغربية والجنوبية في فترتي الظهيرة والمساء، وعلى أجزاء متفرقة من الهضاب الداخلية لمحافظاتي شبوة وحضرموت.

وأفاد أن أجواء المناطق الساحلية ستكون غائمة جزئياً، يرافقها هطول أمطار على السواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها، مبينًا أن الرياح خفيفة ومعتدلة السرعة، فيما ستشهد المناطق الصحراوية أجواءً غائمةً مع إمكانية هطول أمطار متفرقة.

وأوضح أن الرياح معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات الظهيرة وتصل أقصى سرعة لها إلى 18عقدة، فيما تكون غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار رعدية، ورياح خفيفة تتراوح سرعتها ما بين 05 إلى 15 عقدة على أرخبيل سقطرى.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها توخي الحيطة والحذر من تدفق السيول، وأخذ الاحتياطات اللازمة من العواصف الرعدية، محذرا سائقي الناقلات في المنحدرات الجبلية والمنعطفات الضيقة من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية بعد هطول الأمطار