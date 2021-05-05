المشتركة تستهدف أوكار مليشيات الحوثي بضربات مركزة في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

خاضت القوات المشتركة، اشتباكات عنيفة ضد المليشيات الحوثية في الدريهمي وكيلو 16 بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، بمختلف أنواع الأسلحة تكبدت على إثرها المليشيات خسائر فادحة.



وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، بأن المليشيات الحوثية تكبدت خسائر مادية وبشرية فادحة، خلال الساعات الماضية، في قطاعي الدريهمي وكيلو 16 شرق مدينة الحديدة.

وقالت المصادر، إن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة ضد المليشيات الحوثية في الدريهمي وكيلو16، بمختلف أنواع الأسلحة تكبدت على إثرها المليشيات خسائر فادحة.

وأكدت المصادر، أن مدفعية القوات المشتركة دكت أوكاراً وثكنات للمليشيات الحوثية بضربات مركزة أوقعت في صفوفها قتلى وجرحى.

يذكر أن القوات المشتركة اخمدت يوم أمس تحركات حوثية في قطاع حيس كبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح