مليشيا الحوثي تواصل العبث في مساجد إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

الخليج 365 ـ إب

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا توسيع دائرة نشاطها الطائفي الذي كرست له برامج بينها خطابات زعيمها عبر الاعلام الرسمي المرئي والمسموع، وتبثه عبر مكبرات الصوت في المساجد بعموم المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وسط امتعاض شعبي وادانات متواصلة.



وافادت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي تقوم بتركيب شاسات تلفزيونية في عدد من مساجد محافظة إب الواقعة وسط اليمن، لمشاهدة خطابات زعيمها الارهابي المدعو عبدالملك الحوثي، غير مكتفية ببثها صوتيا عبر مكبرات الصوت في المساجد التي أصبح ممنوعا فيها أداء صلاة التراويح بناءً على توجيهات قياددات ذات المليشيا.

وأوضحت المصادر، أن من بين المساجد المستهدفة، مسجد عمر المختار بنطقة السبل غرب المدينة، مسجد جامع البر اهم مسجد بمدينة إب، مسجدي عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز، ومساجد أخرى في أرياف المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا منذ اواخر عام 2014م.

وتقول المصادر، إن ذلك الإجراء جاء بعد أيام من إلزام مساجد المحافظة بفتح مكبرات الصوت يوميا لبث محاضرات زعيم المليشيا، ومحاضرات حوثية أخرى، في مساع لبث الأفكار المذهبية والطائفية في أوساط المجتمع.

مصادر مطابقة أكدت أن العناصر الحوثية تحضر لسماع خطاب زعيمها وهي تمضغ اوراق القات داخل المساجد، دون وضع أدنى حرمة لقدسية المكان المخصص للعبادة.

وسمحت المليشيا الحوثية لعناصرها بتعاطي القات داخل المساجد اثناء الاستماع الى محاضرات زعيمها وقياداتها