شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 80 خرقاً حوثياً في مناطق متفرقة من الحديدة خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

ارتكبت مليشيات الحوثي، خلال الساعات الماضية، 80 خرقا للهدنة الأممية، في مناطق متفرقة من الحديدة خلال الساعات الماضية.



وقال مصدر عسكري، إن الخروقات شملت عمليات عدائية قامت بها المليشيات ضد المدنيين تمثلت بقصف واستهداف منازلهم ومزارعهم بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأضاف المصدر، إن خروقات المليشيات تركزت في مناطق الفازة ومركز مدينة التحيتا، وحيس والدريهمي وكيلو 16.

وتستمر مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا بانتهاك الهدنة الأممية دون اكتراث لحرمات شهر رمضان المبارك أو لحرمات المواطنين.