المليشيا الحوثية تقتل مواطنا في احدى نقاط التفتيش بمحافظة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص

قتل مواطن، الأربعاء، 4 مايو / أيار 2021م، برصاص مليشيا الحوثي الإرهابية في احدى نقاط التفتيش التابعة لها بمحافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن المواطن "مبخوت الزبري" قتل برصاص عناصر المليشيات في نقطة "مريخ" التابعة للمليشيات الواقعة بين مديريتي الزاهر والحميدات غرب الجوف.

ولفتت المصادر ان مسلحين قبليين من ذوي المجني عليه يتداعون لاتخاذ موقف ازاء هذه الجريمة.

الجدير بالذكر ان عشرات المدنيين قتلوا برصاص مسلحو المليشيات في النقاط التابعة لها بين مديريات المحافظة خلال السنوات الخمس الماضية