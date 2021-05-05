مقاومة آل حميقان في البيضاء تشن هجوما على مواقع المليشيا بالزاهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص

شنت مقاومة آل حميقان، خلال الساعات الماضية، هجوما على مواقع لمليشيا الحوثي الارهابية، في محافظة البيضاء، (وسط اليمن).



وقال مصدر ميداني إن رجال مقاومة‎آل حميقان شنوا هجوما مباغتا على مواقع تتمركز فيها عناصر تابعة لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا في مديرية الزاهر، بمختلف الاسلحة.

وأكد، أن مواجهات عنيفة خاضتها المقاومة ضد العناصر الحوثية، تمكنت خلالها من قتل وجرح عدد منهم قبل ان تعود إلى مواقعها.

وخلال الايام الماضية نفذت المقاومة عدة هجمات مباغتة استهدفت مواقع حوثية متفرقة بالمديرية، والحقت بين اوساط صفوفها خسائر فادحة، فضلا عن تدميرها عدد من الاطقم العسكرية للمليشيا بواسطة قذائف مدفعية الهاون.