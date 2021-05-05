مليشيا الحوثي تشيع 17 قتيلاً من مقاتليها في غضون ساعات (أسماء)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

شيعت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الثلاثاء 4 مايو/أيار 2021م، جثامين عدد من قتلاها الذين سقطوا في جبهات مأرب، كان أغلبهم قيادات، حيث شيعتهم في غضون ساعات قليلة.



وأوردت وسائل الإعلام التابعة للمليشيات الحوثية، أخباراً عن تشييع جثامين (17) قتيلاً، (12) منهم كانوا قيادات، أحدهم قاضي، فيما الخمسة البقية عناصر، وقد شيعتهم ظهر الثلاثاء في العاصمة صنعاء، فيما قتيلان شيعتهم في محافظتي ذمار وصعدة.

وتتواصل مواكب التشييع لقتلى المليشيات الحوثية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، بشكل يومي، نتيجة تصعيدها العدواني المستمر نحو محافظة مأرب شرقي اليمن.

فيما يلي أسماء القتلى الـ (17)، وهم:

1 - العقيد/ يحيى علي الحواتي

2 - العقيد/ طارق مصلح القحيف

3 - الرائد خالد علي ذباب

4 - الرائد/ عدنان يحيى الصقر

5 - الرائد/ عبدالرقيب محمد المضل

6 - الرائد/ مطر عبدالله ناجي الفرجة

7 - المقدم/ آدم عبدالله عامر

8 - النقيب/ محمد عبدالرقيب مجاهد الجرادي

9 - القاضي/ عاطف سعد القشيري

10 - الملازم أول/ علي محمد فروان

11 - الملازم أول/ خالد عبده أحمد زيد

12 - المساعد/ محمد أحمد زاهر

13 - محمد ناجي صالح إسماعيل

14 - حازم أحسن هادي الرومي

15 - يونس حمود أحمد الهلالي

16 - عبدالله محمد الديلمي

17 - هشام منصور الحسني