مدير عام ساه يفتتح مجمع الإبداع التجاري بالمديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

الخليج 365 - ساه

أفتتح مدير عام مديرية ساه رئيس المجلس المحلي الشيخ مبارك عبدالله بن عبودان الجابري، مجمع الإبداع التجاري الواقع على الخط العام بمنطقة صعيصوع بمديرية ساه .



وعقب قص شريط الافتتاح، قام الشيخ بن عبودان بمعية المهندس ياسر سعيد الكوز مالك المجمع، بجولة داخل أروقة المجمع والإطلاع من مالكه على مايتضمنه المجمع من أدوات كهربائية والإلكترونية وأدوات البناء وغيرها .

وأكد الشيخ بن عبودان على أهمية دور الإستثمار في عملية البناء والتنمية ومساعدة السلطة في توفير الخدمات الأساسية الضرورية للمواطنين، لافتاً إلى أن السلطة المحلية ستقدم كافة سُبل الدعم للمشاريع الاستثمارية التي تساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والمواد الضرورية.

وحث مدير عام ساه رجال المال والأعمال إلى تسخير كل جهدهم ومالهم نحو الإستثمار وإقامة المشاريع الحيوية والتجارية بمختلف المجالات من أجل انعاش الحركة الاقتصادية في المديرية، منوها الى توفر البيئة المناخية الملائمة والمشجعة للإستثمار في المديرية .

من جانبه عبر مالك المجمع المهندس ياسر سعيد الكوز عن شكره وتقديره لدعم وتشجيع قيادة السلطة المحلية في المديرية على الإستثمار وتذليل كافة الصعاب التي قد تعترض المستثمرين، مؤكدا حرصه على تقديم أرقى الخدمات التجارية وكافة التسهيلات للمواطنين.

وأوضح المهندس الكوز أن المجمع يحتوي على كل احتياجات المواطن تحت سقف واحد، من المواد الكهربائية والالكترونية وادوات البناء والجبس والديكور وورش الحديد والخشب والألمونيوم أضافة الى البلك والطوب، وادراج قسم جديد يحوي على 17 نوع السراميك، مشيرا إلى أن المجمع سيوفر 15 فرصة عمل جديدة للشباب في المديرية .

وأعلن مالك المجمع عن تقديم عروض مغرية ولفترة محددة في الأجهزة الكهربائية، إضافة إلى المسابقات والجوائز الفورية بمناسبة الافتتاح الرسمي.

حضر الافتتاح مدير ادارة أمن مديرية ساه النقيب سالم العبد بن منيف الجابري والأستاذ يسلم سعيد الكوز ممثل مكتب الشباب والرياضة بساه وعدد من الأهالي والزوار الوافدين.