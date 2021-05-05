لجنة كورونا تسجل حالة وفاة و27 إصابة جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

الخليج 365 - متابعات

أعلنت لجنة الطوارئ العليا لمكافحة وباء كورونا في اليمن، الثلاثاء، تسجيل 27حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية.



وقالت اللجنة في بيان مقتضب، وصل "الحرف28" نسخة منه، إن الإصابات الجديدة توزعت على خمس محافظات بواقع 10 في عدن، وست بحضرموت وخمس في تعز وثلاث في شبوة ومثلها في البيضاء.

وأشارت إلى تسجيل حالة وفاة واحدة في شبوة، و38 حالة تعافي، 28 منها في تعز، وأربع بحضرموت وثلاث بالمهرة ومثلها بالبيضاء.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى (6390) ، منها (1240) حالات وفاة، و(2948) حالة تعافٍ.