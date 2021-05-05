مؤسسة مهرة تدشن بالغيضة توزيع السلال الغذائية على المعاقين حركيا والصم والبكم 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

الخليج 365 - المهرة

دشنت مؤسسة مهرة للتنمية الشاملة،يوم أمس، بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، توزيع 50 سلة غذائية للأسر المحتاجة من شريحة المعاقين والصم والبكم وذوي الاحتياجات الخاصة، برعاية معالي المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، وتحت إشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة، والتعاون مع جمعيتي المعاقين حركياً والصم والبكم.



وخلال التدشين، شكرت مديرة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمديرية الغيضة، الأستاذة زمزم عوض بايعقوب، مؤسسة مهرة للتنمية الشاملة على هذه اللفتة الطبية التي استهدفت شريحة المعاقين والصم والبكم الذين يحتاجون إلى المساندة والدعم.

من جهتها قالت، الأمنية العامة لمؤسسة مهرة للتنمية الشاملة، الأستاذة نادية مخبال، إن هذه السلال الغذائية المقدمة من مؤسسة مهرة، تستهدف 20 أسرة من المعاقين حركيا و20 من الصم والبكم، و10 أسر من ذوي الاحتياجات الخاصة.

إلى ذلك أشاد المدير التنفيذي لجمعية المعاقين حركيا، الأستاذ محمد جباز، بهذه الخطوة التي نفذتها مؤسسة مهرة للتنمية الشاملة.

وأكد أن هذه السلال ستوزع على الأيتام والأشد فقرا من فتة المعاقين حركيا، شاكرا مؤسسة مهرة على وقوفها إلى جانب هذه الفئة التي تستحق الدعم والتخفيف عن معاناتها.

من جانبها عبرت الأسر المستهدفة عن سعادتها بهذه المساعدات الإنسانية التي تأتي بالتزامن مع شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

حضر التدشين المديرة التنفيذية لجمعية الصم والبكم، الأستاذة خير دوامة، والأسر المستهدفة من البرنامج، الذي يأتي ضمن خطط مؤسسة مهرة لرعاية هذه الشرائح ومساندتها في توفير متطلبات الحياة.