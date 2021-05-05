أمن المكلا يقيم إفطار صائم لمنتسبي مديرية المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

الخليج 365 - المكـلا

اقيمت مساء أمس الثلاثاء، امسية رمضانية تخللها افطار صائم لمنتسبي ادارة الامن بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت.



وجاءت الأمسية التي حضرها عدد من القيادات الامنية والضباط وصف ضباط وجنود الامن برعاية كريمة من وكيل وزارة الداخلية لشئوون المحافظات الشرقية مدير عام الامن والشرطة بساحل حضرموت اللواء سعيد علي العامري.

حضر الامسية مدير العمليات والسيطرة العقيد مرعي باخلعه ومدير أمن المكلا العقيد حسين باعلوي ونائب مدير أمن المكلا العقيد خالد عوض الجمحي وقائد مركز روكب ونائب مدير السجن يسلم النوحي وعدد كبير من الجنود والضباط والقادة العسكريين والمدنيين.