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الكثيري يوجه بصرف اكرامية رمضانية لـ4820 متقاعد بالهيئة للتأمينات و المعاشات بالوادي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

وجّه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري، بصرف اكرامية رمضانية للمتقاعدين في الهيئة العامة للتأمينات و المعاشات بالوادي و الصحراء بواقع 25 الف لـ 4820 متقاعد و متقاعدة بإجمالي 120 مليون و 500 الف ريال.

 

و أشار الوكيل الكثيري إلى أن السلطة المحلية بالوادي و الصحراء و تقديراً للوضع الإقتصادي العام الذي يعيشة المتقاعدين و تدني أجورهم و عرفاناً لجهودهم الوطنية الهامة أثناء فترة عملهم في مرافق الدولة وجهت باعتماد صرف الاكرامية الرمضانية لهم أسوة بالموظفين و المتعاقدين في القطاع الحكومي.

 

الجدير بالذكر إلى أن السلطة المحلية بالوادي و الصحراء كانت قد صرفت اكرامية رمضانية للموظفين و المتعاقدين شملت أكثر من 16 الف موظف و متعاقد في بداية شهر رمضان المبارك.   

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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