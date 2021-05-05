الكثيري يوجه بصرف اكرامية رمضانية لـ4820 متقاعد بالهيئة للتأمينات و المعاشات بالوادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

وجّه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري، بصرف اكرامية رمضانية للمتقاعدين في الهيئة العامة للتأمينات و المعاشات بالوادي و الصحراء بواقع 25 الف لـ 4820 متقاعد و متقاعدة بإجمالي 120 مليون و 500 الف ريال.



و أشار الوكيل الكثيري إلى أن السلطة المحلية بالوادي و الصحراء و تقديراً للوضع الإقتصادي العام الذي يعيشة المتقاعدين و تدني أجورهم و عرفاناً لجهودهم الوطنية الهامة أثناء فترة عملهم في مرافق الدولة وجهت باعتماد صرف الاكرامية الرمضانية لهم أسوة بالموظفين و المتعاقدين في القطاع الحكومي.

الجدير بالذكر إلى أن السلطة المحلية بالوادي و الصحراء كانت قد صرفت اكرامية رمضانية للموظفين و المتعاقدين شملت أكثر من 16 الف موظف و متعاقد في بداية شهر رمضان المبارك.