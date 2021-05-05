"حضرموت الجامع" يشكل الهيئة التنفيذية بمديريات صحراء المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

الخليج 365 - سيئون

أصدر رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العليي، القرار رقم (8) لسنة 2021م بشأن تشكيل الهيئة التنفيذية للمؤتمر بمديريات العبر , و حجر الصيعر , و زمخ , و منوخ , وتضمنت المادة الأولى من القرار بتشكيل الهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع في مديريات العبر , وحجر الصيعر , و زمخ , و منوخ من التالية أسمائهم :



الإدارة التنفيذية :

- الشيخ/ سالم مبارك بن ملهي الصيعري - رئيسًا للمكتب.

- الشيخ /محمد سالم الصاري الصيعري - نائبًا لرئيس المكتب.

- الشيخ /يسلم عامر يسلم بن سحاق- نائبًا لرئيس المكتب.

بالإضافة إلى اسماء رؤساء لجان الدوائر (السياسية، والاعلامية، والاقتصادية، والاجتماعية، والشبابية، ومنظمات المجتمع المدني، والمرأة، والثقافية) وتضم 35 شخصًا.

وشملت المواد (2 و 3 و 4 و 5) من القرار الترتيبات الإشرافية والإدارية والتنظيمية.