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"حضرموت الجامع" يشكل الهيئة التنفيذية بمديريات صحراء المحافظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

الخليج 365 - سيئون

أصدر رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العليي، القرار رقم (8) لسنة 2021م بشأن تشكيل الهيئة التنفيذية للمؤتمر بمديريات العبر , و حجر الصيعر , و زمخ , و منوخ , وتضمنت المادة الأولى من القرار بتشكيل الهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع في مديريات العبر , وحجر الصيعر , و زمخ , و منوخ من التالية أسمائهم :

 

الإدارة التنفيذية  :

 

- الشيخ/ سالم مبارك بن ملهي الصيعري - رئيسًا للمكتب.

 

- الشيخ /محمد سالم الصاري الصيعري - نائبًا لرئيس المكتب.

 

- الشيخ /يسلم عامر يسلم بن سحاق- نائبًا لرئيس المكتب.

 

بالإضافة إلى اسماء رؤساء لجان الدوائر (السياسية، والاعلامية، والاقتصادية، والاجتماعية، والشبابية، ومنظمات المجتمع المدني، والمرأة، والثقافية) وتضم 35 شخصًا.

 

وشملت المواد (2 و 3 و 4 و 5) من القرار الترتيبات الإشرافية والإدارية والتنظيمية

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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