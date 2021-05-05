فلكي يمني يفسر مشاهدة حدوث ظاهرة قرنية الشمس في سماء اليمن يوم الاثنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

الخليج 365 - متابعات

قال الفلكي عدنان الشوافي في منشور له " ان ما حدث في سماء اليمن و شوهد من بعض المناطق اليمنية الأيام الماضية هو هالة حول الشمس هذة الظاهرة تعتبرة فيزيائية طبيعية و لها عدة اسماء شائعة هالة الشمس / هالة رامبو / كلب الشمس / هالة 22 درجة / قرنية الشمس ... وهي ناتجة عن انكسار اشعة الشمس بواسطة بلورات الجليد نتيجة وجود طبقة من السحب المرتفعة عادة فوق ٦ كيلومتر وبشكل بلورات جليدية.



وأضاف إن الشائع شعبيا بانها مؤشر لامطار غزيزة هذا المفهوم نتفق معه في اليمن والبلدان المدارية التي يكون عادة السبب الرئيسي لتكون الهالات هو وجود السحب المرتفعة ونشاط الطقس.

واختتم الشوافي بان هذة الظاهرة تتكرر بين الحين و الآخر متى ما توفرت الظروف الجوية المناسبة

موضحا ان العام الماضي حدثت نفس الظاهرة في 14 ابريل 2020