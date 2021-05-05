شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يشكل لجنة لحصر أضرار السيول في مديرية تريم بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

الخليج 365 - المكـلا

أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، القرار رقم "82" لسنة 2021م، بشأن تشكيل لجنة لحصر أضرار السيول بمديرية تريم، برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء.



وقضى القرار بأن تقوم اللجنة بحصر الأضرار البشرية والمادية في موقع الضرر ورفع تقرير يومي عن نشاطها إلى محافظ حضرموت، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخه وأن ترفع اللجنة تقريرها النهائي خلال أسبوع من تاريخ القرار، وأن تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً، وعلى الجهات ذات العلاقة تقديم كافة التسهيلات لإنجاح مهمة اللجنة.

وتضم اللجنة في عضويتها وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية، ووكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، ومدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بالساحل، ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالوادي والصحراء، ومدير عام مديرية تريم.