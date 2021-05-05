شكرا لبحثكم عن خبر قوات عسكرية ضاربة تدخل خط المواجهة في المشجح وتغير مسار المعركة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عسكرية وميدانية، إن الجيش الوطني دفع بقوات عسكرية ضاربة إلى أطراف محافظة مارب التي تشهد معارك عنيفة بين الجيش مسنودا بالمقاومة ومليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضافت، أن القوات الحكومية دفعت بكتيبة من القناصين، وقوات أخرى من قوات المهام الخاصة إلى جبهة المشجح غربي مارب.

وأكدت ان القوات الجديدة ذات التدريب والتأهيل العالي، دخلت خط المواجهة في المشجح، وغيرت مسار المعركة لصالح القوات الحكومية.

وأوضحت المصادر، أن القوات الحكومية وبعد وصل التعزيزات، اجبرت مليشيا الحوثي على التراجع في جبهتي الكسارة والمشجح، وكبدتها المليشيات خسائر فادحة خلال اليومين الماضيين.

ويأتي ذلك استجابةً لنفير والتعبئة العامة التي دعت لها قيادة الجيش الوطني، ومحافظ مارب اللواء سلطان العرادة، لدحر مليشيا الحوثي من اطراف مارب وتحرير اليمن من المليشيات.