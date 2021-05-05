شكرا لبحثكم عن خبر قوات عسكرية ضاربة تدخل خط المواجهة في المشجح وتغير مسار المعركة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عسكرية وميدانية، إن الجيش الوطني دفع بقوات عسكرية ضاربة إلى أطراف محافظة مارب التي تشهد معارك عنيفة بين الجيش مسنودا بالمقاومة ومليشيا الحوثي الإرهابية.
وأضافت، أن القوات الحكومية دفعت بكتيبة من القناصين، وقوات أخرى من قوات المهام الخاصة إلى جبهة المشجح غربي مارب.
وأكدت ان القوات الجديدة ذات التدريب والتأهيل العالي، دخلت خط المواجهة في المشجح، وغيرت مسار المعركة لصالح القوات الحكومية.
وأوضحت المصادر، أن القوات الحكومية وبعد وصل التعزيزات، اجبرت مليشيا الحوثي على التراجع في جبهتي الكسارة والمشجح، وكبدتها المليشيات خسائر فادحة خلال اليومين الماضيين.
ويأتي ذلك استجابةً لنفير والتعبئة العامة التي دعت لها قيادة الجيش الوطني، ومحافظ مارب اللواء سلطان العرادة، لدحر مليشيا الحوثي من اطراف مارب وتحرير اليمن من المليشيات.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات عسكرية ضاربة تدخل خط المواجهة في المشجح وتغير مسار المعركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.