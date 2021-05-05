شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن حبريش يشيد بالجهود الإنسانية والاغاثية في مواجهة آثار السيول في تريم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

الخليج 365 - المكـلا

أجرى وكيل أول حضرموت رئيس حلف حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العليي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا بوكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عصام حبريش الكثيري للاطلاع على أوضاع تداعيات الأمطار والسيول الأخيرة وما خلفه من أضرار جسيمة في الممتلكات العامة ومصالح ومنازل المواطنين في مديرية تريم.



وأطلع الشيخ بن حبريش خلال الاتصال على الجهود المبذولة في مواجهة آثار الأمطار والسيول وعلى وجه الخصوص في مديرية تريم وما تم تنفيذه من عمليات الانقاذ والإغاثة وحصر الأسر المتضررة وتقديم لها المساعدة العاجلة.

وأشاد الشيخ بن حبريش بتلك الجهود وتدخلات السلطة المحلية بالوادي والصحراء والأجهزة الأمنية والعسكرية والمواطنين عامة وتحركهم الميداني السريع في إزالة مخاطر السيول وتفادي أضرارها، مثمنًا عاليًا الدور الإنساني والاغاثي الذي كان له الأثر البالغ في التخفيف من وطأة معاناة الأسر المتضررة معبرًا عن تعازيه الحارة لضحايا هذه الكارثة سائلًا الله لهم الرحمة والمغفرة وأن يتقبلهم في الشهداء والشفاء العاجل للجرحى