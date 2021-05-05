تكريم 114 من جرحى الجيش والمقاومة في محافظتي مأرب والجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

كرم وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري،، 114 جريحاً مقعداً من جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أبناء محافظتي مأرب والجوف .



وخلال الفعالية التكريمية التي نظمتها مؤسسة رد الجميل التنموية لرعاية أسر الشهداء والجرحی، أكد الوكيل الباكري اهتمام السلطة المحلية بجرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وتضحياتهم الجسيمة في معركة الوطن ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، ومقاومتها بكل شجاعة واستبسال.

من جهته أوضح رئيس مؤسسة رد الجميل عبدالله حشوان، أن المؤسسة كرمت اليوم، 114 جريحاً مقعداً تصنف إعاقتهم من الدرجة الأولى، وستكرم خلال الأيام القادمة 149 جريحاً آخرين من الدرجة الثانية بشهادة تقديرية ومبالغ مالية رمزية.

بدوره عبر الجريح عبيد الناتي، عن اعتزاز جرحى الجيش الوطني بما قدموه من تضحيات في سبيل الدفاع عن وطنهم ومقاومة المليشيا الانقلابية والتصدي للمشاريع الإيرانية وأطماعها التوسعية في اليمن والمنطقة..داعيا كل أحرار اليمن إلى النفير العام ورفد الجبهات بالرجال والأموال والعتاد ومساندة الجيش الوطني في معركته الوطنية المصيرية في وجه الانقلابيين حتى يتم تحرير اليمن واستعادة الدولة ومؤسساتها من سيطرتهم.