رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة أحمد البحيح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر،، برقية عزاء ومواساة في وكيل وزارة السياحة أحمد البحيح، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال.



واشاد الدكتور بن دغر في برقية العزاء الذي بعثها إلى أسرة البحيح ومحبيه بمناقب الفقيد وإسهاماته الوطنية في خدمة وطنه بكل تفاني وصبر في ظل ظروف صعبة تعيشها بلادنا.

وقال الدكتور بن دغر" لقد خسرت اليمن عامة والجوف خاصة احد القيادات الشبابية والذي سخر وقته وجهده في مواجهة المشروع الحوثي الكهنوتي وعمل بكل تفاني واخلاص في خدمة وطنه ومجتمعه"..معبراً عن أحر تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب الجلل..سائلًا الله ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان