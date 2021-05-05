الارياني يستنكر استمرار مليشيا الحوثي الارهابية في الإساءة للمساجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

استنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، استمرار مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران في الإساءة للمساجد وبيوت الله، وتوظيفها لخدمة مخططاتها وأنشطتها الإجرامية.



وقال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان المساجد في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي التي تدعي زوراً وبهتاناً انها مسيرة قرآنية، تحولت من دور للعبادة وقراءة القرآن الى مجالس لتناول القات، ومنابر المساجد الى شاشات لبث خطب عبدالملك الحوثي وهو يلقي سمومه وأفكاره الطائفية الدخيلة المستوردة من طهران".

وأضاف الارياني" ان ممارسات مليشيا الحوثي امتداد لتاريخ حافل بتفجير المساجد ومراكز تحفيظ القرآن، وتحويلها لاوكار لترديد شعارات الكراهية للاديان والعالم، ونشر الافكار الارهابية المتطرفة الدخيلة على ثقافة بلدنا ومجتمعنا، واستقطاب وتجنيد المغرر بهم،ومعتقلات للمناوئين،ومقار لتخزين الاسلحة والمتفجرات.

‏واكد الارياني ان محاولات مليشيا الحوثي فرض طقوسها الطائفية المستوردة من ايران وأفكارها المتطرفة على المجتمع بقوة السلاح مساس بقيم التنوع والتعايش بين اليمنيين وتهديد خطير للنسيج الاجتماعي والسلم الاهلي، وانتهاك سافر للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.