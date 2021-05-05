شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبدالملك يعزي في وفاة وكيل وزارة السياحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة في وفاة وكيل وزارة السياحة احمد البحيح الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء.



واشار رئيس مجلس الوزارء في البرقية، الى المواقف الوطنية التي جسدها الفقيد في مواجهة المشروع الحوثي المدعوم ايرانياً..معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة لاسرته ومحبيه بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.