شكرا لقرائتكم واهتمامكم عن خبر عـــــاجل .. القبض على الراقصة المصرية "جوهرة" وهي تمارس هذا الفعل الفاضح .. شـاهـد (صورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبدالعظيم - نجحت الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية في القبض على الراقصة جوهرة، والشاب الذي سرب مقاطع الفيديو المخلة صحبتها.

وكانت أثارت الراقصة الروسية "جوهرة" حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل، بعد تسريب مقاطع وصور فاضحة لها مع أحد الأشخاص ويدعى "خالد أحمد" والذي أعلن مؤخرًا زواجه منها.

وقال خالد أحمد، الشخص الذي ظهر مع جوهرة في الفيديوهات، إنه متزوج منها منذ فترة، ولم يقم بفعل مشين، وأن الفيديوهات والصور التي تم تداولها ما هي إلا صورا وفيديوهات للذكرى.

وأكد أن تسريب الصور جاء بعد أن تم سرقة هاتفه من قبل أصدقائه، قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلي اتدمر وأمي بتموت بسبب الموضوع ده".