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الحوثيون يقصفون مأرب بصاروخين عقب وصول رئيس الوزراء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثيون يقصفون مأرب بصاروخين عقب وصول رئيس الوزراء

الأربعاء 5 مايو 2021

الخليج 365

شنت ميليشيات الحوثيين، مساء الثلاثاء، قصفًا صاروخيًا على مدينة مأرب، مركز محافظة مأرب، بعد ساعات من وصول رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إلى المدينة.

 

وقالت مصادر محلية في مدينة مأرب، إن صاروخا باليستيا سقط على مدينة مأرب، مستهدفًا أحد الأحياء السكنية في منطقة "الروضة" وسط المدينة.

 

وذكرت المصادر أن صاروخًا آخر سقط أيضًا على مدينة مأرب عقب فترة وجيزة من سقوط الصاروخ الأول، في منطقة لم تعرف بعد، كما لم يعرف إذا كان الصاروخان قد تسببا بخسائر بشرية ومادية في صفوف المدنيين.

 

وكان رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك قد وصل قبل ساعات إلى مدينة مأرب؛ للاطلاع على الأوضاع العسكرية والأمنية والإنسانية والخدمية والتنموية في المحافظة، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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