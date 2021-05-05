توجيهات بصرف إكرامية رمضانية لنحو 5 آلاف متقاعد بوادي حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - وجّهت سلطة وادي وصحراء محافظة حضرموت، الثلاثاء، بصرف إكرامية شهر رمضان المبارك لـ "4820" متقاعد ومتقاعدة، في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالوادي و الصحراء.

وأعلن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عصام الكثيري، عن صرف "120 مليون و 500 الف ريال"، بواقع 25 ألف لكل متقاعد و متقاعدة.

وقال الكثيري، إن هذه الإكرامية، تأتي مراعاة للأوضاع الإقتصادية، التي يعيشها المتقاعدين وتدني أجورهم، وعرفاناً لجهودهم الوطنية الهامة أثناء فترة عملهم في مرافق الدولة.

يُشار، إلى أن السلطة المحلية بالوادي و الصحراء، كانت قد صرفت إكرامية رمضانية لموظفي الدولة بداية شهر رمضان الجاري.