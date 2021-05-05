وصول سفينة إماراتية مجهولة الحُمولة إلى ميناء سقطرى

المنامة - ياسر ابراهيم - وصلت، الاثنين، سفينة إماراتية مجهولة الحمولة إلى ميناء جزيرة سقطرى اليمنية.



وقالت مصادر إعلامية من الجزيرة إن سفينة إماراتية وصلت إلى الميناء وسط تكتم شديد من قبل سلطات الميناء التابعة للانتقالي.



ومطلع مارس الماضي أقال وزير النقل المحسوب على الانتقالي، مدير الميناء الموالي للشرعية واستبدله بآخر من المجلس المدعوم إماراتياً.



وباتت الإمارات تتحكم في إمكانيات الوصول البحري إلى جزيرة سقطرى، وأصبح بمقدور شحناتها العسكرية دخول مينائها دون اعتراضات، وتضع نصب عينها السيطرة على المجال الجوي للجزيرة، الذي تستخدمه السعودية بشكل دوري- حسب ما أفادت نشرة مخابراتية فرنسية الشهر الماضي.



وتُسيطر مليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات، على أرخبيل جزيرة سقطرى منذ التاسع عشر من يونيو الماضي.

