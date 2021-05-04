محلل سياسي: الأقرب لحل الأزمة اليمنية هو الحل السياسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

الشحات غريب

تحدث المحلل السياسي الجنوبي باليمن محمد زيد السعدي أيهما أقرب للازمة اليمنية الحل السياسي أم العسكري.



وقال إن الأقرب للأزمة اليمنية هو الحل السياسي، فالتاريخ يحدثنا بأن أغلب الصراعات العسكرية في نهاية المطاف لجأت إلى طاولة المفاوضات ومن هذا المنطلق فان على جميع أطراف الصراع العسكري باليمن أن يجنحوا للسلم و لغة الحوار وعلى القوى الشمالية بالذات ان تقتنع كليا بأن الجنوب دولة مستقلة دخلت بوحدة مع الشمال و هذه الوحدة انتهت تماما بعد اجتياح الجنوب عسكريا من قبل القوى المسيطرة على الشمال و بالقوة في حرب ظالمة بصيف 1994م،

فلاحل للأزمة اليمنية إذا لم تتحقق العدالة و التسليم بإعادة الحق لاصحابه فالقضية الجنوبية هي قضية وطن و هي مفتاح الحل لكل الأزمة اليمنية.