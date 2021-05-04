شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي يكشف أهمية اتفاق الرياض لجميع الأطراف السياسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

الشحات غريب

علق المحلل السياسي الجنوبي باليمن محمد زيد السعدي على آخر تطورات اتفاق الرياض.



وقال في تصريحات خاصة إن اتفاق الرياض يعد مكسب و انجاز سياسي لجميع الاطراف السياسية الموقعة عليه، و انتصار سياسي يحسب لمصلحة دول التحالف الراعية لهذا الاتفاق، ولكن الواضح من الواقع أن آخر تطورات اتفاق الرياض وقفت عند تشكيل حكومة المناصفة إلى جانب و قف اطلاق النار من كلا الطرفين و وضع قوة عسكرية محايدة تفصل بين القوتين على خطوط التماس بمحافظة ابين، وبما ان المملكة العربية السعودية هي الضامنة لاتفاق الرياض فأنها ستعمل على استكمال تطبيق كافة بنوده فمن ضمن أهم البنود للاتفاق هو توحيد جهود الأطراف لمواجهة الحوثي عسكريا و منع تمدد المشروع الإيراني في المنطقة تحقيقا لأهداف عاصفة الحزم والأمل ،

فنجاح الاتفاق يكمن في تنفيذه وهو نجاح للجميع ، و أي فشل للاتفاق قد يعيد الامور لمربع الصفر .