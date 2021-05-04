اختتام برنامج الطبيب الزائر في هيئة مستشفى مأرب العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتم في هيئة مستشفى مأرب العام، اليوم، برنامج الطبيب الزائر الذي نفذته الهيئة بالشراكة مع مؤسسة ديفيد الإغاثية البريطانية واللجنة الطبية في المحافظة.



وتضمن البرنامج الذي استمر 10 أيام تدريب نظري مكثف لـ33 طبيباً من جميع مستشفيات المحافظة من قبل الفريق البريطاني الزائر لمحافظة مأرب برئاسة رئيس المؤسسة البروفسور ديفيد وثلاثة أطباء مستشارين آخرين، بالإضافة إلى تطبيق عملي للمشاركين في البرنامج استمر 5 أيام، أجرى المشاركون خلالها 46 عملية جراحية معقدة في تخصصات طبية نوعية أبرزها جراحة التجميل والترميم وجراحة العظام والمفاصل والجراحة العامة.

وهدف البرنامج إلى تأهيل فريق طبي متخصص في التعامل مع ضحايا الحرب وتقديم الخدمات الطبية الطارئة والمنقذة للحياة لهم في عدة مستشفيات بالمحافظة.

وخلال اختتام البرنامج، أكد وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح أهمية هذا البرنامج لرفع قدرات ومهارات الأطباء العاملين في مستشفيات مأرب في التخصصات النوعية المهمة في ظل استمرار الحرب الشرسة التي تشنها المليشيات الحوثية على محافظة مأرب واستهدافها المتكرر للأحياء السكنية ومخيمات النازحين المكتظة بالسكان مخلفة عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

من جهته أشاد رئيس هيئة مستشفى مأرب الدكتور محمد القباطي بمستوى الشراكة والتنسيق مع مؤسسة ديفيد البريطانية في الكثير من البرامج والمشاريع الطبية التي تنفذها المؤسسة في محافظة مأرب في إطار دعمها للقطاع الصحي في المحافظة..معتبرا أن تنفيذ مثل هذه البرامج المتخصصة تمثل إضافة نوعية مهمة للقطاع الصحي في محافظة مأرب ستسهم في تخفيف العبء الكبير الذي تعاني منه المستشفيات والمنشآت والمراكز الطبية في المحافظة في هذه الظروف الراهنة.

بدوره أكد البريفسور البريطاني ديفيد أن تنفيذ هذا البرنامج هو بداية لتدشين عدة برامج طبية نوعية أخرى، تعتزم مؤسسة ديفيد الإغاثية تنفيذها في محافظة مأرب خلال الفترة القادمة..معبراً عن سعادته لزيارة محافظة مأرب وتنفيذ هذا البرنامج النوعي المهم فيها..مشيدا بمستوى التعاون من قبل الجهات المختصة والتفاعل من قبل المشاركين في البرنامج والذي ساهم في نجاح البرنامج وتحقيق كامل أهدافه.