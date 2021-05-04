نائب الرئيس يعزي في وفاة وكيل وزارة السياحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في وفاة وكيل وزارة السياحة أحمد البحيح، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وادواره في تقييم الرؤى والبرامج السياحية ومحاولة إحياء القطاع السياحي رغم الظروف التي خلفها انقلاب المليشيات الحوثية الحاقدة على تاريخ وحاضر الانسان اليمني، منوهاً بكفاءة الفقيد العملية والادارية.

وعبر نائب الرئيس، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة زملائه..سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.