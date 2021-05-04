معين عبدالملك يصل إلى مأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة - *رئيس الوزراء يصل محافظة مأرب للإطلاع ميدانيا على الاوضاع العسكرية والإنسانية*

وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة مأرب، للإطلاع ميدانيا على الاوضاع العسكرية والأمنية والإنسانية والخدمية والتنموية في المحافظة.

كما سيتفقد رئيس الوزراء احوال المقاتلين من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل الذين يسطرون ملاحم اسطورية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في أطراف مأرب، و مناقشة الاحتياجات والمتطلبات العاجلة لدعم هذا الصمود حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب بإسناد من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وسيرأس الدكتور معين عبدالملك اجتماعات لقيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، وقيادة السلطة المحلية والتنفيذية بمحافظة مأرب، والفعاليات الشعبية والقبلية المساندة للجيش الوطني في المعركة المصيرية والوجودية ضد المشروع الإيراني عبر وكلائه من مليشيات الحوثي الانقلابية.

وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة وقيادات السلطة المحلية والتنفيذية وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية وممثلي الاحزاب والتنظيمات السياسية