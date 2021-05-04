رئيس مجلس الشورى يستقبل السفير المصري لدى بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

إستقبل رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، السفير المصري غير المقيم لدى اليمن الدكتور أحمد فاروق، مستعرضاً معه آخر التطورات على الساحة الوطنية، في جوانبها السياسية والأمنية والإنسانية.



وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور بن دغر بالسفير المصري..معربًا له عن الإمتنان الكبير الذي توليه جمهورية مصر العربية بالأوضاع في اليمن والنتائج التي آلت إليها منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية، شاكرًا لمصر قيادة وحكومة وشعبًا موقفها المبدئي الثابت تجاه الشعب اليمني، في أزمته الراهنة..مثمنًا دور مصر في التخفيف من معاناة اللاجئين اليمنيين الذين لجأوا إليها ويحضون هناك برعاية طيبة.

وأكد الدكتور بن دغر، على أن السلام هو هدف وغاية القيادة السياسية في اليمن ممثلة في فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، والحكومة اليمنية، السلام الذي يستند إلى مرجعياته الثلاث، السلام الذي يحافظ على اليمن جمهوريًا وموحدًا..مرحبًا بدعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لليمنيين بالبحث في شؤون بلدهم، وأخذ زمام المبادرة والتصدي لحل المشكلات.

من جانبه أعرب السفير المصري عن استمرار دعم جمهورية مصر العربية للشرعية، والشعب اليمني، والحكومة اليمنية، وكذا دعم جهود السلام، حتى يتحقق الاستقرار في اليمن والمنطقة..مؤكدًا على تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.