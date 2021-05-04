وزارة الإعلام والثقافة والسياحة تعني وكيل الوزارة احمد البحيح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، إلى كافة منتسبيها، وكيل الوزارة أحمد البحيح، الذي وافاه الأجل اليوم الثلاثاء.



وقالت الوزارة في بيان النعي "لقد رحل فقيدنا أحمد البحيح في ذروة عطائه وفي وقت أشد ما تكون البلاد في حاجة إلى مثل هذه القيادات الشابة والطاقات المتوثبة التي تجاوز عطاءه ميادين السياحة، بما حملته من قيم ومبادئ وطنية وقيم أخلاقية، جعلته في طليعة القيادات الشابة التي حملت على عاتقها مسئولية مواجهة المشروع الكهنوتي السلالي الحاقد على اليمن أرضاً وإنساناً وموروثاً حضارياً وإنسانياً".

وعبرت الوزارة عن عظيم الأسى لهذا الرحيل الفاجع والمبكر لأحد قيادات العمل السياحي في البلاد، والذي كان له دور خلال السنوات القليلة الماضية في تقديم الرؤى والبرامج لتطوير السياحة رغم صعوبة الأوضاع التي خلفها الانقلاب المليشياوي والحرب الحوثية على الشعب اليمني، والتي استهدفت حتى المواقع السياحية والآثار.

كما عبرت عن حزنها العميق لهذا المصاب الأليم..معبرة عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الراحل ولكافة منتسبي قطاع السياحة وزملاء الفقيد ومحبيه..سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.