وزير الداخلية يدشن فعاليات أسبوع المرور العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم، بمدينة سيئون محافظة حضرموت، فعاليات أسبوع المرور العربي تحت شعار (الحوادث ليست بمصير بل اهمال وتقصير) والذي تنظمه الادارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية وإدارة الأمن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء خلال الفترة من 4 وحتى 10 مايو الجاري.



وفي حفل التدشين قال وزير الداخلية " نأخذ من شرطة السير صورة مصغرة لمؤسسات الدولة وأهميتها في حفظ الأمن والاستقرار للوطن والمواطن وتسيير الحياة العامة "..مؤكداً ان عدم الالتزام بقواعد وضوابط السير يتسبب في إزهاق الأرواح وخسائر اقتصادية في الممتلكات وتدمير للبنية التحتية للبلاد وترويع الآمنين ومرتادي الطريق .

ولفت وزير الداخلية الى أن اليمن اليوم يخوض معركة استعادة مؤسسات الدولة من مليشيات الحوثي الانقلابية والذي يتطلب تضافر الجميع لإعادة استتباب الاستقرار بمؤسسات الدولة..منوها الى أن الدولة تخوض حربها مع المليشيات الانقلابية بسبب خروجها عن قانون ونظم مؤسسات الدولة و تشكيلها تهديد للنظام الجمهوري والسلم الاجتماعي للمجتمع اليمني..مثمناً الصورة المشرقة لأبناء وادي حضرموت في تجسيد التلاحم والتماسك و التعاون بين افراد المجتمع تمثلت في مد يد العون والمساعدة للمتضررين من كارثة السيول بتريم الاخيرة .

بدوره استعرض وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، جهود السلطة المحلية وأوجه التعاون والتنسيق بين الاجهزة الامنية والعسكرية في الحفاظ على مؤسسات الدولة وتماسكها..مؤكداً ان الوطن اليوم امام تحدي كبير في وقف المؤامرات التي تحيك به وسط تضحيات يسطرها أبناء القوات المسلحة في صد مليشيات الحوثي الانقلابية..مثمنا دور الاجهزة الامنية والعسكرية بوادي حضرموت في تعزيز الامن والاستقرار بمديريات الوادي والصحراء .

من جانبه أوضح مدير عام شرطة السير بوزارة الداخلية العميد عمر بامشموس، ان أسبوع المرور العربي سيتم فيه تنفيذ العديد من الفعاليات الهادفة الى رفع مستوى ثقافة مرتادي حركة السير تتمثل في نشر الملصقات واليافظات وإلقاء المحاضرات من قبل المختصين والمشاركة في حلقات نقاشية في وسائل الاعلام المتنوعة والتنسيق مع الاوقاف في توجيه ائمة وخطباء المساجد في استغلال المنبر في يوم الجمعة بالتوعية المرورية للمجتمع.

وتخلل الحفل الذي حضره الوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي و قائد المنطقة العسكرية الاولى اللواء الركن صالح طيمس و مدير عام إدارة امن وشرطة وادي حضرموت والصحراء العميد مبارك العوبثاني ، كلمة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان قدمها نيابة عنه نائب مدير عام شركة السير بوادي حضرموت والصحراء العقيد ناصر العامري .

وفي السياق، افتتح وزير الداخلية ومرافقيه معرض الصور الذي نظمته شرطة السير بوادي حضرموت والصحراء .