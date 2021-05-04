ميليشيا الحوثي الإيرانية تجبر مساجد صنعاء على بث خطبها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تواصل ميليشيا الحوثي سياسة التضييق على اليمنيين ومنعهم من أداء صلواتهم بكل يسر في المساجد، إذ لجأت إلى بث خطب لزعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي بدلاً عن صلاة التراويح التي أعلنت منعها بزعم أنها بدعة.



وأفادت مصادر يمنية لصحيفة عكاظ السعودية ، بأن الميليشيا وضعت شاشات تلفزيونية في عدد من مساجد صنعاء وأجبرت المصلين على البقاء في المساجد بعد صلاة العشاء، لسماع خطب الحوثي وقراءة كتيبات لشقيقه مؤسس الميليشيا حسين بدر الدين الحوثي.

وأكدت أن عناصر الميليشيا اقتحمت مسجد النور في قرية مديرية سنحان مسقط رأس الرئيس السابق علي صالح، ومنعت المصلين من أداء صلاة التراويح.

وقالت المصادر إن "الميليشيا اقتحمت أيضاً مسجدي أبو ذر الغفاري وعمر بن الخطاب، ونصب حوثيون مجالس أمام المصلين ومنعوهم من أداء الصلاة".