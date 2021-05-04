الأمم المتحدة: آلاف العائلات تضررت جراء الفيضانات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أنّ آلاف العائلات في أنحاء اليمن الغارق في الحرب تضررت جراء الأمطار والفيضانات التي تجتاح البلاد الفقيرة منذ منتصف أبريل(نيسان)، متسببة في وفاة أشخاص وتدمير منازل وممتلكات.



وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان إن "التقارير الأولية تشير إلى أن حوالى 3730 أسرة (22380 شخصا) تضررت من الأمطار والفيضانات ومعظمهم من النازحين داخلياً".

وأضاف "تسبب هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة الماضية في إلحاق أضرار بالبنية التحتية وتدمير المنازل والمأوى وتسبب في سقوط قتلى وجرحى".

وكانت الحكومة الشرعية قالت الإثنين إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في سيول مفاجئة في مدينة تريم التاريخية بمحافظة حضرموت وسط البلاد.

وقالت الأمم المتّحدة الثلاثاء إن ثلاثة أشخاص آخرين لقوا حتفهم في مناطق أخرى.

وأظهرت لقطات مصورة لوكالة فرانس برس شوارع المدينة التي غمرتها المياه وتضرر مبان طينية ومركبات ودراجات نارية تحت الأنقاض والوحول.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، تسبّبت الفيضانات في أضرار متعددة واسعة النطاق في محافظات عدن وأبين والضالع ولحج وحضرموت ومأرب وتعز.

يلقى العشرات من الأشخاص مصرعهم كل عام في جميع أنحاء اليمن جراء الفيضانات المفاجئة، وقد أضيفت العواصف الشديدة إلى ويلات البلد الذي يمزقه الصراع.

ويعيش اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة مع نزوح أكثر من أربعة ملايين شخص بينما يعتمد ثلثا سكان البلد البالغ عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات.