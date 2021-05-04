الكثيري يعلن تضرر 186 منزلاً جراء تدفق سيول الأمطار في تريم حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

الخليج 365 - سيئون

قال وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري إن 186 منزلاً تضررت في مدينة تريم جراء تدفق سيول الأمطار التي شهدتها المدينة أمس الأحد.



وأشار في حديثة لقناة حضرموت الخاصة إلى أن لجنة إدارة ومعالجة آثار "أزمة سيول تريم" قامت بحصر مباني المواطنين التي تضررت كلياً وجزئياً.

وأضاف الكثيري أن لجنة فنية متخصصة ستعمل على إجراء تحقيق فني لبحث أسباب حدوث الكارثة والحلول العاجلة لمنع تكرارها حسب قوله.

ويوم الأحد، شهدت مدينة تريم تدفقا لسيول الأمطار أسفرت عن وقوع قتلى وإصابات إضافة الى تضرر منازل، وسط مناشدات لإنقاذ الأهالي من مخاطر السيول التي تشهدها المنطقة سنوياً.