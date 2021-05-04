وزير الداخلية يدشن فعاليات أسبوع المرور العربي بالجمهورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

الخليج 365 - متابعات

دشن وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم علي حيدان اليوم بسيئون فعاليات أسبوع المرور العربي الذي تنظمه تحت شعار " الحوادث ليست بمصير بل اهمال وتقصير " الادارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية وإدارة الأمن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء ، للفترة من 4 – 10 مايو 2021 م بمشاركة أنصار شرطة السير بثانويات مديرية سيئون .



وفي حفل التدشين قال وزير الداخلية " نأخذ من شرطة السير صورة مصغرة لمؤسسات الدولة وأهميتها في حفظ الأمن والاستقرار للوطن والمواطن وتسيير الحياة العامة " . مبينا الى ان عدم الالتزام بقواعد وضوابط السير يتسبب في إزهاق الأرواح وخسائر اقتصادية في الممتلكات وتدمير للبنية التحتية للبلاد وترويع الآمنين ومرتادي الطريق .

ولفت وزير الداخلية الى أن اليمن اليوم يخوض معركة استعادة مؤسسات الدولة من مليشيات الحوثي الانقلابية والذي يتطلب تضافر الجميع لإعادة استتباب الاستقرار بمؤسسات الدولة .

منوها الى أن الدولة تخوض حربها مع المليشيات الانقلابية بسبب خروجها عن قانون ونظم مؤسسات الدولة و تشكيلها تهديد للنظام الجمهوري والسلم الاجتماعي للمجتمع اليمني .

وثمن الوزير حيدان الصورة المشرقة لأبناء وادي حضرموت في تجسيد التلاحم والتماسك و التعاون بين افراد المجتمع تمثلت في مد يد العون والمساعدة للمتضررين من كارثة السيول بتريم الاخيرة .

بدوره استعرض وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري جهود السلطة المحلية وأوجه التعاون والتنسيق بين الاجهزة الامنية والعسكرية في الحفاظ على مؤسسات الدولة وتماسكها ، داعيا قيادة الدولة الى تقديم تدخلات تساعد في تعزيز الامن ، وقطع الطريق على الساعين الى العبث بأجهزة الدولة واعاقة نشاطها.

واكد الوكيل الكثيري إن الوطن اليوم امام تحدي كبير في وقف المؤامرات التي تحيك به وشرذمته ، وسط تضحيات يسطرها أبناء القوات المسلحة في صد مليشيات الحوثي الانقلابية .مثمنا دور الاجهزة الامنية والعسكرية بوادي حضرموت في تعزيز الامن والاستقرار بمديريات الوادي والصحراء .

من جانبه أوضح مدير عام شرطة السير بوزارة الداخلية العميد عمر احمد بامشموس ان أسبوع المرور العربي سيتم فيه تنفيذ العديد من الفعاليات الهادفة الى رفع مستوى ثقافة مرتادي حركة السير تتمثل في " نشر الملصقات واليافظات وإلقاء المحاضرات من قبل المختصين والمشاركة في حلقات نقاشية في وسائل الاعلام المتنوعة والتنسيق مع الاوقاف في توجيه ائمة وخطباء المساجد في استغلال المنبر في يوم الجمعة بالتوعية المرورية للمجتمع " .

وتخلل الحفل الذي حضره الوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي و قائد المنطقة العسكرية الاولى اللواء الركن صالح طيمس و مدير عام إدارة امن وشرطة وادي حضرموت والصحراء العميد مبارك العوبثاني ، كلمة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان قدمها نيابة عنه نائب مدير عام شركة السير بوادي حضرموت والصحراء العقيد ناصر العامري .

وفي نفس السياق افتتح وزير الداخلية ومرافقيه معرض الصور الذي نظمته شرطة السير بوادي حضرموت والصحراء .