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عودة أركان قوات الدعم والإسناد الى العاصمة عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

الخليج 365 - متابعات

عاد العميد نبيل المشوشي اركان قوات الدعم والإسناد قائد اللواء الثالث الى العاصمة عدن، بعد رحلة استمرت اسابيع في الخارج .

 

ورحب المشوشي فور وصوله بعودة رئيس المجلس الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الجنوبية اللواء عيدروس الزبيدي الى أبناء شعبه بعد جولة سياسية ودبلوماسية في عدد من الدول استغرقت أشهر .

 

مؤكدا ان الدعم والإسناد في اتم الاستعداد القتالي لحماية أمن الوطن الجنوبي ومكتسباته السياسية والعسكرية، وضرب كل من تسول له نفسه المساس بشبر من ترابه.  

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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