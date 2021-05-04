شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عودة أركان قوات الدعم والإسناد الى العاصمة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

الخليج 365 - متابعات

عاد العميد نبيل المشوشي اركان قوات الدعم والإسناد قائد اللواء الثالث الى العاصمة عدن، بعد رحلة استمرت اسابيع في الخارج .



ورحب المشوشي فور وصوله بعودة رئيس المجلس الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الجنوبية اللواء عيدروس الزبيدي الى أبناء شعبه بعد جولة سياسية ودبلوماسية في عدد من الدول استغرقت أشهر .

مؤكدا ان الدعم والإسناد في اتم الاستعداد القتالي لحماية أمن الوطن الجنوبي ومكتسباته السياسية والعسكرية، وضرب كل من تسول له نفسه المساس بشبر من ترابه.