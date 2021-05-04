أمن تريم يضبط شخص متهم بسرقة خزينة بداخلها مبلغ مالي ومجوهرات ذهبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

الخليج 365 - تريم

تمكن أمن مديرية تريم من ضبط شخص متهم بسرقة خزينة حديدية تحتوي مبلغ مالي يقدر بثلاثة وثلاثون ألف ريال سعودي ومائة دولار وستمائة الف ريال يمني ونصف كيلو من المجوهرات الذهبية.



وأشار مصدر بشرطة تريم أنه فور تلاقيها البلاغ باشر فريق البحث الجنائي بإجراءات التحري والتحقيق مع كل من له علاقة بمقدم بلاغ السرقة ، حيث توصلت جهودهم إلى تحديد مرتكب عملية السرقة ويدعى ( ع . ح . ك) 22 عام وهو أحد أبناء مالك الخزنة .

وأضاف ,تم تحديد تواجد الجاني والمواقع التي يتردد لها وضبطه ، وعقب التحقيق معه اعترف الجاني بإرتكاب الواقعة وإرشادهم إلى موقع السيارة التي بها الخزنة حيث تمت عملية السرقة باستخدام نسخة من المفاتيح الخاصة بالبيت مستغلا ذهاب أهله المسجد وقام بالاستيلاء على محتويات الخزينة.

وأكد مصدر شرطة تريم إنه بعد استكمال إجراءات جمع الاستدلال سيتم رفع ملف القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه لينال جزاءه العادل.