القوات المشتركة تكبد الحوثي خسائر فادحة في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

الخليج 365 - متابعات

كبدت القوات المشتركة، مليشيات الحوثي الإنقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، إثر إخمادها تحركات حوثية في الحديدة.



وقال مصدر عسكري، إن القوات المشتركة رصدت تحركات المليشيات الحوثية وتعاملت معها بضربات مركزة أوقعت في صفوقها قتلى وجرحى.

وأكد المصدر، أن ضربات القوات المشتركة اخمدت تحركات المليشيات وكبدتها خسائر فادحة، كما دمرت آليات تابعة للحوثيين.

يذكر أن القوات المشتركة كبدت المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح في جبهات الحديدة يوم أمس جراء تصعيد المليشيات الحوثية للهدنة الأممية.