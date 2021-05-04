شكرا لبحثكم عن خبر مدرب حراس اليمن لكووورة: معسكر شبوة حقق هدفه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد مدرب حراس المنتخب اليمني معاذ عبد الخالق، أن معسكر الفريق في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، بالنصف الثاني من شهر أبريل / نيسان الماضي، حقق النجاح المرجو منه.

وأوضح ل أن برنامج المعسكر ركز على الجانب البدني للاعبين، من خلال وحدتين تدريبيتين يوميا لمدة أسبوعين، وسارت الأمور بشكل ممتاز بفضل دعم قيادة الاتحاد اليمني لكرة القدم، التي وفرت كل متطلبات النجاح.

وشكر عبد الخالق قيادة محافظة شبوة على تعاونهم في إنجاح المعسكر.

واعتبر أن الجاهزية التي وصل اليها المنتخب جيدة، ويسعى الجهاز الفني لأن تكون مكتملة بانضمام المحترفين في المعسكر الخارجي بالسعودية، الذي سيشهد مباريات ودية لاختبار المنتخب قبل خوض المنافسات الرسمية في باقي مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة، المقررة في النصف الأول من الشهر المقبل.

وأعلن عبد الخالق عبر اختيار 4 حراس للمعسكر الخارجي هم "محمد عياش، محمد أمان، سالم الهارش، وسالم عوض" وإعادة زميلهم الخامس علي عبس إلى ناديه وحدة عدن.

وأكد أن باب المنتخب سيبقى مفتوحا للأفضل، وأن ضيق الوقت قبل العودة للمنافسات هو الذي فرض على الجهاز الفني اختيار 5 حراس فقط للمعسكر الداخلي، و4 للمعسكر الخارجي.

واختتم بالتمني للمدرب سامي نعاش، الشفاء العاجل من كورونا، والعودة السريعة لقيادة المنتخب.

يذكر ان المعسكر اقيم بقيادة مساعد مدرب المنتخب احمد علي قاسم الذي تولى المهمة لتعويض نقل النعاش للعلاج في عدن من فيروس كورونا ومازال في المشفى حتى اليوم.

ويستعد المنتخب اليمني للسفر الاربعاء الى معسكره الخارجي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.







