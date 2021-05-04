مداولات دولية في مجلس الأمن لوقف الحرب اليمنية بقرار أممي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

الخليج 365 - متابعات

كشف حزب المؤتمر الشعبي العام عن مداولات في مجلس الأمن الدولي، بشأن إصدار قرار بوقف إطلاق النار في اليمن، وبدء مفاوضات متعددة الأطراف.



ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول الوضع في اليمن يوم 12 مايو الجاري.

وقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام الدكتور أبوبكر القربي، إن “مداولات تجرى لإصدار قرار يعالج تعقيدات القرار 2216، يفرض تحت الفصل السابع، وقف الحرب، وبدء المفاوضات المتعددة الأطراف بدلًا من طرفي الصراع”.

وقال في تغريدة عبر تويتر “نجاح القرار سيعتمد على آلية تنفيذه، وعدم تجاهله للأطراف السياسية الأصيلة والمؤثرة، وتجنب وضع مصالح أطراف الصراع على مصلحة الشعب اليمني”.

وكان مجلس الأمن تبنَّى في الرابع من أبريل 2015، قرارًا برقم (2216)، طالب جميع الأطراف اليمنية خاصة الحوثيين بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية، التي يمكن أن تقوِّض عملية الانتقال السياسي في اليمن.