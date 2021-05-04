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المجلس الانتقالي يقدم 25 مليون ريال و400 سلة غذائية للمتضررين من الفيضانات في تريم

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اليمن العربي - تريم 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

الخليج 365 - تريم

وجه اللواء عيدروس قاسم الزبيدي ، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، بمساعدات وسلل غذائية للمتضرين في مدينة تريم من كارثة الفيضانات.

 

وقال رئيس القيادة المحلية للمجلس بحضرموت ، الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر ، أن الرئيس عيدروس اعتمد للأسر المنكوبة والمتضررين من الكارثة ، دفعة أولى من المساعدات العاجلة ، بقيمة خمسة وعشرين مليون ريال ، بالإضافة إلى مائتي سلة غذائية.

 

وأضاف أن القيادة المحلية بالمحافظة ، ستقدم أيضا ، 200 سلة غذائية إضافية.

 

وعبر بن الشيخ أبوبكر في تصريح صحفي عن شكره وتقديره للرئيس عيدروس وقيادة المجلس ، على اهتمامهم ومتابعتهم المستمرة لتداعيات كارثة الأمطار والسيول التي ضربت مدينة تريم يوم أمس الأحد ، وأودت بحياة عدد من المواطنين ، وتسببت في تدمير منازل وممتلكات مواطنين آخرين.

 

مشيرا إلى أن القيادة المحلية بالمحافظة والقيادة المحلية بمديرية تريم ستباشران فورا بتوزيع المساعدات على مستحقيها من المتضررين من الكارثة.  

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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