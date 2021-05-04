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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المجلس الانتقالي يقدم 25 مليون ريال و400 سلة غذائية للمتضررين من الفيضانات في تريم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021
الخليج 365 - تريم
وجه اللواء عيدروس قاسم الزبيدي ، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، بمساعدات وسلل غذائية للمتضرين في مدينة تريم من كارثة الفيضانات.
وقال رئيس القيادة المحلية للمجلس بحضرموت ، الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر ، أن الرئيس عيدروس اعتمد للأسر المنكوبة والمتضررين من الكارثة ، دفعة أولى من المساعدات العاجلة ، بقيمة خمسة وعشرين مليون ريال ، بالإضافة إلى مائتي سلة غذائية.
وأضاف أن القيادة المحلية بالمحافظة ، ستقدم أيضا ، 200 سلة غذائية إضافية.
وعبر بن الشيخ أبوبكر في تصريح صحفي عن شكره وتقديره للرئيس عيدروس وقيادة المجلس ، على اهتمامهم ومتابعتهم المستمرة لتداعيات كارثة الأمطار والسيول التي ضربت مدينة تريم يوم أمس الأحد ، وأودت بحياة عدد من المواطنين ، وتسببت في تدمير منازل وممتلكات مواطنين آخرين.
مشيرا إلى أن القيادة المحلية بالمحافظة والقيادة المحلية بمديرية تريم ستباشران فورا بتوزيع المساعدات على مستحقيها من المتضررين من الكارثة.