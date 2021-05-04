المجلس الانتقالي يقدم 25 مليون ريال و400 سلة غذائية للمتضررين من الفيضانات في تريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

الخليج 365 - تريم

وجه اللواء عيدروس قاسم الزبيدي ، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، بمساعدات وسلل غذائية للمتضرين في مدينة تريم من كارثة الفيضانات.



وقال رئيس القيادة المحلية للمجلس بحضرموت ، الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر ، أن الرئيس عيدروس اعتمد للأسر المنكوبة والمتضررين من الكارثة ، دفعة أولى من المساعدات العاجلة ، بقيمة خمسة وعشرين مليون ريال ، بالإضافة إلى مائتي سلة غذائية.

وأضاف أن القيادة المحلية بالمحافظة ، ستقدم أيضا ، 200 سلة غذائية إضافية.

وعبر بن الشيخ أبوبكر في تصريح صحفي عن شكره وتقديره للرئيس عيدروس وقيادة المجلس ، على اهتمامهم ومتابعتهم المستمرة لتداعيات كارثة الأمطار والسيول التي ضربت مدينة تريم يوم أمس الأحد ، وأودت بحياة عدد من المواطنين ، وتسببت في تدمير منازل وممتلكات مواطنين آخرين.

مشيرا إلى أن القيادة المحلية بالمحافظة والقيادة المحلية بمديرية تريم ستباشران فورا بتوزيع المساعدات على مستحقيها من المتضررين من الكارثة.