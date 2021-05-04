شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاربعاء المقبل ..طائرة خاصة تقل الطفلين السيامين يوسف وياسين الى السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تكللت المطالبات والمناشدات التي اطلقها ناشطون على مواقع التواصل باستجابة كريمة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية والموافقة على نقل الطفلين السيامي الى المملكة واجراء الفحوصات اللازمة لهما ودراسة امكانية اجراء عملية الفصل بينهما.



وفي ذات السياق قال مدير مكتب الخارجية بحضرموت السفير سالم بلفقية، في منشور له على صفحته على الفيسبوم "انه وبناء على إفادة سفارة بلادنا في الرياض بعد التواصل مع مركز الملك سلمان للاغاثة سيتم بإذن الله تعالى نقل التوأم السيامي يوسف وياسين إلى المملكة العربية السعودية".