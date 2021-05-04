اخبار الخليج / اخبار اليمن

بن طالب يفتتح مكتب بريد الحوطة ويدشن العمل فيه

0 نشر
اليمن العربي - شبام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن طالب يفتتح مكتب بريد الحوطة ويدشن العمل فيه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

الخليج 365 - شبام

افتتح مدير عام مديرية شبام المهندس هشام غالب بن طالب، يوم أمس، مكتب بريد الحوطة الذي توقف بعد تعرضه لتخريب نتيجة الانفجار الإرهابي الأخير .

 

وأطلع المدير العام على التهيئة الكاملة لانطلاقة العمل واعادة الحياة لمكتب بريد الحوطة والذي سيخفف عناء الكثير من المواطنين مشيدا على الجهود العظيمة للانتهاء من التمرميمات الكاملة للمكتب للانطلاق والعمل على أكمل وجه.

 

وعبر مواطنو مدينة حوطة احمد بن زين وضواحيها عن سعادتهم باعادة الحياة لمكتب البريد بعد انقطاعه لفترة .. شاكرين لمدير عام مديرية شبام المهندس هشام غالب على جهوده واهتمامه الكبير وإنجازاته التي تدل على حرصه لتوفير اهم احتياجات المواطن بالمديرية.   

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا