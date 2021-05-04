بن طالب يفتتح مكتب بريد الحوطة ويدشن العمل فيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

الخليج 365 - شبام

افتتح مدير عام مديرية شبام المهندس هشام غالب بن طالب، يوم أمس، مكتب بريد الحوطة الذي توقف بعد تعرضه لتخريب نتيجة الانفجار الإرهابي الأخير .



وأطلع المدير العام على التهيئة الكاملة لانطلاقة العمل واعادة الحياة لمكتب بريد الحوطة والذي سيخفف عناء الكثير من المواطنين مشيدا على الجهود العظيمة للانتهاء من التمرميمات الكاملة للمكتب للانطلاق والعمل على أكمل وجه.

وعبر مواطنو مدينة حوطة احمد بن زين وضواحيها عن سعادتهم باعادة الحياة لمكتب البريد بعد انقطاعه لفترة .. شاكرين لمدير عام مديرية شبام المهندس هشام غالب على جهوده واهتمامه الكبير وإنجازاته التي تدل على حرصه لتوفير اهم احتياجات المواطن بالمديرية.