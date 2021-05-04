شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة الاستعدادات النهائية لإطلاق حملة تنظيم حركة المرور في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري علي محروق،، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير عام شرطة السير في عدن العقيد جمال ديان، استعدادات إطلاق حملة تنظيم حركة المرور في الجولات والمناطق المزدحمة ابتداءا من يوم غد الثلاثاء.



وتأتي الحملة في إطار العمل المشترك بين الهيئة وشرطة السير والجهات ذات العلاقة، من أجل تنظيم عملية النقل البري وحركة المرور التي تشهد ازدحاما واختناقات كبيرة.

حضر اللقاء مدير عام فرع الهيئة في عدن فارس شعفل.